Вибори: Поліція відкрила 10 кримінальних проваджень

Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень впродовж дня виборів в ОТГ, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

Про це повідомили у Нацполіції ввечері 29 жовтня.

"В рамках виборчого процесу до органів Нацполіції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців", - йдеться у повідомленні.

За отриманими фактами проводиться перевірка.

"Відомості стосовно 10 фактів внесені до ЄРДР, з них 4 – за фактами підкупу виборців, ще по 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, а також умисного знищення або пошкодження майна", - повідомили у поліції.

Також зафіксовано по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Українська правда