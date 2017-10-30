В АП пояснили, почему Порошенко еще не назначил судей Верховного Суда

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Понедельник, 30 октября 2017, 12:52

Администрация президента заявляет, что у Петра Порошенко есть еще около полумесяца на то, чтобы подписать указ о назначении 111 судей нового Верховного Суда.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя Администрации.

Он пояснил, что президент обязан назначить судей в течение 30-дневного срока с момента получения соответствующих представлений Высшего совета правосудия. А это случилось во вторую неделю октября, 9-15 числа.

В АП говорят, что некоторые ошибочно считают концом этого срока истечение 30 дней с даты принятия соответствующего решения членами ВСП 29 сентября.

Как сообщалось, 29 сентября Высший совет правосудия объявил 111 кандидатов на посты судей нового Верховного Суда Украины, которых должны были передать на подпись президенту.

В то же время Общественный совет добропорядочности, который следил за ходом конкурса на должности судей ВС, призвал Порошенко не утверждать этих 111 кандидатов. По убеждению ОСД, во время выборов кандидатов имели место многочисленные нарушения, поэтому есть сомнения в добропорядочности претендентов.

Темы: Порошенко Верховный суд
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