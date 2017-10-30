Капитан субмарины признался в расчленении шведской журналистки

Капитан датской подводной лодки "Наутилус" Петер Мадсен признался в расчленении шведской журналистки Ким Уолл.

Об этом сообщает полиция Дании, передает ВВС.

Мадсен рассказал полиции, что женщина умерла в результате отравления угарным газом, пока он находился на палубе. После этого он расчленил тело журналистки и выбросил части тела в море.

Ранее капитан субмарины заявлял, что журналистка погибла от случайного удара люком по голове, а он выбросил ее тело нетронутым.

Сейчас полиция проверяет новую версию гибели шведской журналистки.

Как известно, самая большая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мэдсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мэдсена подозревают в непредумышленном убийстве женщины и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергает и сначала утверждал, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалееен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Мэдсен известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка должна была написать о нем большой материал.

В полиции заявили, что подводная лодка "Наутилус" была намеренно затоплена.