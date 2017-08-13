Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция Дании: субмарину близ Копенгагена затопили намеренно

Воскресенье, 13 августа 2017, 18:23

Подводная лодка "Наутилус", на борту которой находилась пропавшая шведская журналистка Ким Уолл, была намеренно затоплена.

Об этом заявила полиция Дании, сообщает ВВС.

В полиции не объяснили, почему пришли к выводу, что "Наутилус" затопили специально. Эта версия расходится со словами создателя и владельца подлодки Петера Мадсена, который был на субмарине, но смог спастись.

эксперты осматривают
Эксперты осматривают "Наутилус"

Мадсен ранее объяснял произошедшее технической ошибкой. Он заявил, что субмарина затонула после того, как "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии".

В воскресенье специалисты подняли субмарину со дна в заливе Коге близ Копенгагена, но тела пропавшей журналистка на лодке не нашли.

Самая большая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мэдсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мэдсена подозревают в непредумышленном убийстве женщины и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергает и утверждает, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалееен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Мэдсен известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка должна была написать о нем большой материал.

Европейская правда

Темы: Дания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Дания
Дания передала Украине дроны для обнаружения мин
ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: