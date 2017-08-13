Полиция Дании: субмарину близ Копенгагена затопили намеренно

Подводная лодка "Наутилус", на борту которой находилась пропавшая шведская журналистка Ким Уолл, была намеренно затоплена.

Об этом заявила полиция Дании, сообщает ВВС.

В полиции не объяснили, почему пришли к выводу, что "Наутилус" затопили специально. Эта версия расходится со словами создателя и владельца подлодки Петера Мадсена, который был на субмарине, но смог спастись.

Эксперты осматривают "Наутилус"

Мадсен ранее объяснял произошедшее технической ошибкой. Он заявил, что субмарина затонула после того, как "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии".

В воскресенье специалисты подняли субмарину со дна в заливе Коге близ Копенгагена, но тела пропавшей журналистка на лодке не нашли.

Самая большая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мэдсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мэдсена подозревают в непредумышленном убийстве женщины и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергает и утверждает, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалееен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Мэдсен известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка должна была написать о нем большой материал.

Европейская правда