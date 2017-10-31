Политзаключенный РФ Зейтуллаев требует экстрадиции в Украину

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Вторник, 31 октября 2017, 14:09

Крымскотатарский политзаключенный Руслан Зейтуллаев, осужденный в России по "делу Хизб ут-Тахрир" на 15 лет колонии строгого режима, написал около пяти заявлений с требованием экстрадировать его в Украину.

Об этом со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева, сообщает во вторник телеканал ATR.

"Его уверяют в том, что это долгая процедура – от 6 до 10 месяцев. Он сказал, что будет ждать. Если его требование не удовлетворят, и его не экстрадируют в Украину, то он объявит очередную голодовку", – сказал защитник.

Он также сообщил, что Зейтуллаев просил писать ему письма:

"Это очень помогает ребятам, которые находятся в СИЗО, тюрьмах. Руслан всем передавал привет".

Адвокат отметил, что виделся с Зейтуллаевым. Крымский татарин чувствует себя нормально.

8 сентября журналисты сообщили точное местоположение крымского татарина:

"Написать письмо Руслану можно по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, Станция Южный, ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Республике Башкортостан, Зейтуллаев Руслан Борисович 1985 года рождения".

"15 минут"

Темы: заложники политзаключенные права человека Росcия
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