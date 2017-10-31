Игорь Луценко выступил за отстранение Арсена Авакова от должности на время расследования

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Вторник, 31 октября 2017, 19:49

Депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение" Батькивщина" Игорь Луценко выступил за отстранение министра внутренних дел Арсена Авакова от должности на время проведения расследования касательно его сына Александра.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше собственной инициативе", - написал он.

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела - сыну министра внутренних дел Александру Авакову и экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

Темы: Луценко Аваков НАБУ
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