Ігор Луценко виступив за відсторонення Арсена Авакова з посади на час розслідування

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 19:49

Депутат Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина" Ігор Луценко виступив за відсторонення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з посади на час проведення розслідування щодо його сина Олександра.

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Аваков на час розслідування повинен бути відсторонений від посади. Краще за власною ініціативою", - написав він.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи - сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.

Теми: Луценко Аваков НАБУ
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