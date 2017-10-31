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Сын Авакова и еще один фигурант "дела рюкзаков" получили подозрения

Вторник, 31 октября 2017, 17:51
Сын Авакова и еще один фигурант дела рюкзаков получили подозрения

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По информации "Украинской правды", подозрение объявили сыну министра внутренних дел Александру Авакову и экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

Также УП узнала, что третьего фигуранта дела - руководителя IТ-компании Turboseo Владимира Литвина - сейчас везут из Харькова в Киев.

Как сообщалось, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: АваковкриминалНАБУ
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