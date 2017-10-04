В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен
В Днепровском районе столицы два человека в масках забрали из автомобиля потерпевшего барсетку и сумку с деньгами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Пострадавший сообщил правоохранителям, что около 16:15 на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского, когда он остановился на светофоре, двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а из багажника - сумку, в которой находился один миллион гривен.
После совершенного разбойники уехали на темном автомобиле.
Пострадавший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию.
Из объяснения 30-летнего заявителя, он хотел приобрести автомобиль, и именно с этой целью брал с собой деньги.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
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