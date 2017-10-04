Прокуратура предъявила более 4 сотни исков по дерибану леса в Ирпене и Буче

Прокуратура предъявила 456 исков о возврате более 119,6 га земель лесного фонда, раздерибаненных местными властями в Киевской области.

Об этом сообщает сайт Прокуратуры Киевской области.

"В общем, на протяжении 2016-2017 годов предъявлено 456 исков на общую площадь более 119,6 га земель лесного фонда, которые решениями Ирпенского и Бучанского городских, Коцюбинского, Гостомельского и Ворзельского поселковых советов отведены в частную собственность граждан для их застройки", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что уже объявили о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы Дмитрию Христюку, заместителю Ирпенского городского головы Лидии Михальченко, директору КП "Ирпиньжитлоинвестбуд" Игорю Дворникову и другим.

Этих людей подозревают в совершении преступлений по шести статьям:

- по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений),

- ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору),

- ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере в составе преступной организации),

- 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство),

- 3 ст. 358 (подделка документов),

- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог в составе преступной организации) УКУ.

"Вместе с этим, первому заместителю Ирпенского городского головы Христюку сообщено о подозрении еще и в хранении, приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также прокуратура Киевской области сообщила о подозрении экс-начальнику управления Госкомзема в Ирпене, который незаконно передал в собственность граждан земли лесного фонда природного парка "Голосеевский" стоимостью более 26 миллионов гривен.

Чиновника подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

"В настоящее время в суде находится иск прокуратуры Киевской области об отмене решения Ирпенского городского совета об изменении целевого назначения земель лесного фонда общей площадью 1450 га Ирпенской лесной дачи на земли жилой застройки", - говорится в сообщении.

Также ведомство оспаривает в суде и решение госрегистратора, которым в 2015 году по инициативе Ирпенского горсовета безосновательно зарегистрировано право коммунальной собственности на 15 га земель лесного фонда государственной собственности, находящихся в пользовании ГП "Киевское лесное хозяйство".

В прокуратуре также отметили, что незаконное предоставление земель лесного фонда, в частности ближайшему окружению (руководства Ирпеня – ред.), должно прекратиться.

Акцию протеста мэра Ирпеня Владимира Карплюка, который 3 октября пришел в прокуратуру с палатками расценивают как препятствование действиям прокуратуры.

"Никакие попытки любого лица помешать или повлиять на прокуратуру не будут иметь успеха, поскольку все начатые дела прокуратура области доведет до законного решения и виновные будут наказаны", - говорится в сообщении.

Как известно, в отношении мэра Ирпеня также открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Как сообщалось ранее, 21 июля 2016 в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в целом на 31 объекте.

Правоохранители обвиняют Федорука и Карпюка в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по 6 лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности – экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

11 октября 2016 Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи Анатолию Федоруку и секретарю горсовета.

13 октября 2016 Печерский суд избрал мерой пресечения для мэра Бучи Анатолия Федорука домашний арест и ношение электронного браслета.

15 октября 2016 Печерский суд Киева отстранил от занимаемой должности секретаря Бучанского городского совета Василия Олексюка.

25 октября 2016 Печерский райсуд отстранил от должности Бучанского городского головы Анатолия Федорука.

24 ноября Апелляционный суд Киева отменил отстранение от должности мэра Бучи Анатолия Федорука.

Но 21 декабря 2016 года Печерский райсуд Киева повторно избрал мерой пресечения для Федорука домашний арест.

В феврале 2017 Генеральная прокуратура заявила, что планирует передать в суд обвинительный акт в отношении Федорука в марте-мае.

Однако в июле появилась новое заявление – о том, что ГПУ завершает расследование в отношении мэра Бучи Анатолия Федорука, секретаря горсовета Василия Олексюка и экс-начальников отдела Госкомзема в Буче по делу о дерибане леса.

Карплюк и Федорук являются кумовьями. В 2011 году они создали строительное предприятие "Будрегионинвест". Компания на 50% принадлежит жене Федорука Людмиле и на 50% жене Карплюка Ларисе.

Это предприятие стало подрядчиком строительства жилья в Буче, заказчиками которого были предприятия Карплюка. По данным СМИ "Будрегионинвест" заложил пять жилых комплексов, среди которых "Новатор", "Центральный", "Новатор", Rich Town и "Буча Квартал".

Журналисты выяснили, что "Будрегионинвест" получал землю путем махинаций – через выделение подставным лицам.

Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах за 2013 он указал, что у него в собственности есть 67 квартир.

В декларации за 2016 год мэр Ирпеня задекларировал 9 земучастков, дом, квартиру и 3 нежилых помещения в Буче и 3 квартиры в Польше. Его жена – 8 земельных участков, квартиру в Киеве, 5 квартир в Буче, четыре офиса в Буче, четыре нежилых помещения в Буче и 2 дома в Ирпене.