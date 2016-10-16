Суд отстранил от должности секретаря госсовета Бучи. Горожане собрали Вече

15 октября Печерский райсуд Киева отстранил от занимаемой должности секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка.

Об этом сообщает местный инофрмацийний портал City Bucha.

"Во вторник, 18 октября, планируется отстранения от должности Бучанского городского головы Анатолия Федорука", - говорится в сообщении.

Общественный деятель Иван Лысенко разместил фото письма генпрокурору Юрию Луценко, в котором указано, что он вызван в качестве свидетеля по делу мэра Бучи Анатолия Федорука.

Также общественные активистки Валентина Буяло и Ольга Вишнякова сообщили на своих страницах в Facebook о начале бессрочной акции под Печерским судом в поддержку Федорука и Олексюка "с целью привлечения внимания общества к тому, что происходит в Буче и в государстве в целом".

В воскресенье, 16 октября, в Буче местные жители проводят Вече в поддержку Федорука и Олексюка. Участие в мероприятии принимают и сами чиновники.

На сайте Бучанского горсовета сообщается, что участников Вече "поддержал и выступил мэр Ирпеня Владимир Карплюк", а участие в Вече принимают "не только бучанцы, но и жители окрестных сел и городов".

"Все эти действия (отстранение чиновников) происходят по заказу и с целью уничтожения местного самоуправления нашего города. Всех неравнодушных к этим процессам приглашаем на общее Бучанское Вече, которое состоится 16 октября в 16:00 на Киевской площади", - отметили организаторы Вече.

В призыве к участию в Вече на сайте горсовета заявлено, что в городе происходит "рейдерский захват" власти.

Как известно, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Буче Анатолию Федоруку и секретарю горсовета.

21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука, а также его соратника - мэра Ирпеня Владимира Карплюка, прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители подозревают обоих мэров в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, ссылаясь на депутата от БПП Владимира Арьева, сообщила, что мэр Ирпеня бежал за границу.

Украинская правда