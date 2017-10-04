СММ ОБСЕ: Военные ВСУ подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье

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Среда, 4 октября 2017, 18:34

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье. Он умер от кровопотери.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ, обнародованном 3 октября.

"Офицер ВСУ в подконтрольном правительству городе Старобельск (85 км к северу от Луганска) проинформировал наблюдателей о том, что 6 сентября при пересечении мужчиной моста в Счастье его подстрелили", - сказано в докладе.

В миссии ОБСЕ уточнили, что ранее офицер ВСУ при Совместном центре по контролю и координации сообщил наблюдателям, что 6 сентября военнослужащие ВСУ подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье.

По словам медицинского персонала больницы в Счастье, доставленный к ним раненый скончался от сильной кровопотери.

Медработники также добавили, что у мужчины было три ранения в нижнюю часть тела.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю Министерства обороны по вопросам АТО Андрею Лысенко, однако он не смог рассказать деталей инцидента.

"Я слышал об этом случае, но я занимаюсь именно АТО, а не гражданскими. Поэтому никакой дополнительной информации предоставить не могу", - отметил представитель.

Спикер АТО Анатолий Стельмах ответил, что такие случаи он не может комментировать.

"Мы занимаемся именно линией разграничения и боевой активностью, нашей и противника. Криминалом мы не занимаемся. А комментировать заявление ОБСЕ я не могу. У нас информации об этом случае нет. Никаких фактов нарушения закона мы не скрываем", - сообщил он.

София Лукашова, УП

Темы: Вооруженные силы
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