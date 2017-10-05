Подозреваемую в деле о пожаре в хостеле в Запорожье отправили под домашний арест

119 просмотров
Четверг, 5 октября 2017, 07:43

Орджоникидзевский райсуд Запорожья назначил меру пресечения в виде домашнего ареста с 4 октября по 3 декабря в ночное время (с 22:00 до 6:00) Ирине Комовой, подозреваемой по делу о пожаре в хостеле, где погибли 5 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ходатайство прокуратуры об аресте суд не удовлетворил.

Заседание суда проходило в частично закрытом формате: судом было принято решение об удалении из зала заседаний представителей СМИ и общественности на рассмотрении доказательной базы, чтобы избежать разглашения тайны следствия.

Сейчас адвокаты подозреваемой отвергают все обвинения прокуратуры относительно невыполнения Комовой правил пожарной безопасности, которые привели к человеческим жертвам. Защитники задержанной отмечают, что ее фирма сдавала помещения в здании, где произошел пожар, в субаренду, и в соглашении была прописана ответственность арендатора по выполнению правил пожарной безопасности.

Как известно, в результате пожара, произошедшего в ночь на 2 октября в хостеле в Запорожье, погибли пять человек.

Темы: суд Запорожье
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Горбатюк: Из-за "поправок Лозового" в УПК дела Майдана придется закрыть 4 октября 2017, 22:59
НАБУ призвало Порошенко ветировать закон, который запускает судебную реформу 4 октября 2017, 21:51
Высший совет правосудия отстранил судью Чауса 4 октября 2017, 18:23
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 5 октября. Кличко избил "русского витязя", а МИД советует украинцам не ездить в Россию
Сутки в АТО: 19 обстрелов, двое военных ВСУ ранены
СМИ: В Киеве в ходе акции против строительства АЗС пострадали 14 человек
Главные экономические новости - за 60 секунд
Все новости
скандал

Цирк "Кобзов" попытался скрыть смерть жирафы? Врач, полиция, активисты разоблачают

наука

Вручили Нобелевскую премию по химии за 2017 год

премия

Присудили Нобелевскую премию по физике