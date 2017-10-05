Підозрювану у справі про пожежу в хостелі в Запоріжжі відправили під домашній арешт

Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя призначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 4 жовтня по 3 грудня в нічний час (з 22:00 до 6:00) Ірині Комовій, підозрюваній по справі про пожежу в хостелі, де загинули 5 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Клопотання прокуратури про арешт суд не задовольнив.

Засідання суду проходило в частково закритому форматі: судом було прийнято рішення про видалення із залу засідань представників ЗМІ та громадськості на розгляді доказової бази, щоб уникнути розголошення таємниці слідства.

Зараз адвокати підозрюваної відкидають всі звинувачення прокуратури щодо невиконання Комовою правил пожежної безпеки, які призвели до людських жертв. Захисники затриманої відзначають, що її фірма здавала приміщення в будівлі, де сталася пожежа, в суборенду, і в угоді була прописана відповідальність орендаря щодо виконання правил пожежної безпеки.

Внаслідок пожежі, що сталася в ніч на 2 жовтня в хостелі в Запоріжжі, загинули п'ятеро людей.