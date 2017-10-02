В Запорожье горел хостел: 5 человек погибли

В результате пожара, произошедшего в ночь на 2 октября в хостеле в Запорожье, погибли пять человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, двухэтажное здание площадью 200 кв. м загорелась 2 октября в 2:46 ночи. Пожар вспыхнул на втором этаже.

Когда в 4:15 пожар на площади 100 кв. м был ликвидирован, на месте происшествия нашли тела 4 погибших, еще 1 человек умер позже в карете "скорой". Пожарным удалось спасти 4 человек, в числе которых восьмилетний ребенок.

По данным управления ГСЧС в Запорожской области, хостел расположен по ул. Жуковского в Александровском районе города. Все погибшие - жители хостела.

"Люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров установлены решетки, а выход через коридор был невозможен из-за сильного задымления. Пожарные, спилив решетки, через окна второго этажа по выдвижной лестнице спасли четырех человек - трех женщин и 8-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

По информации управления, тушить пожар мешало то, что помещения здания находились под напряжением 380 В, а электрощитовая для отключения находилась в зоне горения.

Кроме того, ближайший пожарный гидрант, который должен был находиться в 20 метрах от места пожара, был демонтирован, поэтому пожарным пришлось возить воду из другого гидранта на расстоянии 300 м.

Как выяснило предварительное расследование, хостел начал свою деятельность на втором этаже здания бывшего хлебозавода с конца 2016 года. Проверки соблюдения требований пожарной, техногенной безопасности и защиты в течение 2016-2017 годов не проводились, декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства о пожарной безопасности в ГУ ДСНС не поступала.

Тушением пожара занимались 15 единиц техники и 52 спасателя.

Причина пожара устанавливается.

фото пресс-службы гсчс

Украинская правда