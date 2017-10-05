Трагедия в Лас-Вегасе не связана с терроризмом – представитель сената США

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Четверг, 5 октября 2017, 09:15


Стрельба в Лас-Вегасе, которая привела к многочисленным жертвам, не имела отношения к терроризму.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр, сообщает "Интерфакс-Украина".
"В настоящий момент я рад сообщить о том, что этот случай не похож на терроризм", - сказал сенатор.

Как известно, ранее ответственность за трагедию в Лас-Вегасе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Однако ФБР не нашло у 64-летнего Стивена Паддока, подозреваемого в стрельбе, связей с террористическими группировками.

Между тем в Лас-Вегас прибыл президент США Дональд Трамп. Он планирует встретиться с пострадавшими, а также с местными правоохранителями.

Как известно, ночью 2 октября на фестивале кантри рядом с казино "Mandalay Bay" в Лас-Вегасе произошла стрельба.

В результате 58 человек умерли, а более 500 получили ранения.

По предварительной информации, нападающий – 64-летний Стивен Крейг Паддок – застрелился. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

Террористическая группировка ИГИЛ 2 октября обнародовала заявление, что нападающий в Лас-Вегасе был "солдатом исламского государства".

Темы: США теракт
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