Комитет Пашинского не собрал кворума для рассмотрения законов по Донбассу

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Четверг, 5 октября 2017, 09:39

На заседании комитета по нацбезопасности и обороны, который должен рассмотреть проекты по Донбассу, нет кворума.

Об этом сообщает твиттер Верховной Рады.

"Доброе утро! На заседании Комитета нацбезопасности и обороны, где рассмотрят президентский законопроект, кворума нет", - говорится в сообщении.

Корреспондент УП подтвердил, что по состоянию на 9:50 кворума на комитете нет. Заседание ВР должно начаться в 10 утра.

На заседании нет главы фракции БПП Артура Герасимова, который находится заседании фракции БПП, нет Дмитрия Яроша, также нет депутата от НФ Андрея Тетерука, Юлия Мамчура и Юрия Березы.

Зато есть Сыроид, Войцицкая, Шкрум, Мельничук и Петренко.

По состоянию на 9:58 есть 9 из 19 членов комитета.

Отсутствие кворума означает, что комитет может только заслушать и обсудить проекты, но не может принимать никаких решений.

Как известно, с 9:30 кеомитет должен был рассмотреть три законопроекта по Донбассу.

Планировалось, что эти проекты будут пытаться внести в повестку дня и проголосовать в первом чтении в четверг.

Украинская правда

Темы: Донбасс Верховная Рада
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