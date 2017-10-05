В прокуратуре раскрыли детали убийства гражданского бойцом ВСУ на блокпосту

Против военного, который 6 сентября подстрелил в Счастье человека, военная прокуратура Луганского гарнизона открыла уголовное производство по статье "убийство".

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил военный прокурор сил АТО Олег Цицак.

По его словам, неизвестный мужчина, на вид 55-60 лет, 6 сентября пересекал блокпост на линии разграничения в городе Счастье. На неоднократные команды военнослужащих остановиться не реагировал.

"Как нам известно, человек шел в сторону блокпоста с канистрой. Было несколько требований остановиться, однако человек не среагировал. Сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем по ногам", - сказал Цицак.

По словам прокурора, позже выяснилось, что канистра была пустой. Военнослужащие сразу отвезли мужчину в городскую больницу Счастья.

"По дороге в больницу раненый рассказал военнослужащим, что он родом из Челябинска, а его сын проходит службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР". Но так ли это - неизвестно. Никаких документов при себе не имел. К этому времени никто из родных или знакомых не заявлял о его исчезновении, по нашей базе он тоже не проходил", - рассказал военный прокурор.

В больнице медики констатировали смерть мужчины.

Цицак отметил, что до сих пор информация об инциденте не распространялось, потому что это касалось также и безопасности самих служащих, которые были на блокпосту.

"В тот же день, под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона Навоайдаривським ОП было начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины. Сейчас военные дают показания", - сказал прокурор.

Как известно, 3 октября ОБСЕ обнародовали отчет, в котором говорится о том, что украинские военнослужащие подстрелили гражданского. По заключению медиков Счастья, доставленный к ним раненый скончался от сильной кровопотери.

Яна Миланова, УП