В России взорвался НПЗ компании Лукойл, есть жертвы

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Пятница, 6 октября 2017, 04:37

В Кстовском районе Нижегородской области России произошел взрыв и впоследствии пожар на нефтеперерабатывающем заводе дочерней компании "Лукойла".

Об этом сообщает NN.Ru

Четыре человека погибли в результате пожара на заводе "Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез". По версии следствия, при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты произошло возгорание.

По словам очевидцев, пламя якобы достигало 50 метров в высоту. В результате пожара город накрыло густым дымом.

В 17:00 пожар был локализован.

Темы: Росcия чрезвычайное происшествие
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