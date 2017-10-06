В России взорвался НПЗ компании Лукойл, есть жертвы
В Кстовском районе Нижегородской области России произошел взрыв и впоследствии пожар на нефтеперерабатывающем заводе дочерней компании "Лукойла".
Об этом сообщает NN.Ru.
Четыре человека погибли в результате пожара на заводе "Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез". По версии следствия, при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты произошло возгорание.
По словам очевидцев, пламя якобы достигало 50 метров в высоту. В результате пожара город накрыло густым дымом.
В 17:00 пожар был локализован.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.