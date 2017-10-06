Депутаты БПП заняли оборону трибуны ВР

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Пятница, 6 октября 2017, 09:47

15 депутатов Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" заблокировали парламентские президиум и трибуну с целью недопущения блокирования их фракцией "Самопомич" и другими депутатами.

Об этом сообщают Украинские новости с места событий.

В частности, на месте первого заместителя председателя Рады расположился депутат от БПП Игорь Побер, а рядом с местом председателя находится заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.

Возле трибуны расположились, в частности, депутаты от БПП Иван Мельничук и Александр Третьяков.

 

По состоянию на 9:35 депутатов от "Самопомощи" в сессионном зале нет.

Как известно, 5 октября Рада начала рассмотрение законопроекта №7163 о восстановлении суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Однако в связи с блокированием президиума заседание парламента было закрыто

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