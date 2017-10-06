Под Радой произошла драка между националистами и полицией
Под стенами Верховной Рады произошли столкновения между представителями партии "Национальный корпус" и полицейскими.
Об этом сообщает "Громадське".
По информации издания, полиция задержала нескольких представителей "Нацкорпуса". Среди задержанных - один из руководителей партии Сергей Филимоненко.
Столкновения продолжались несколько минут, участников драки правоохранители положили на землю и вывели в окружении полиции.
"Нас скрутили из-за того, что в сумке одного из наших ребят нашли перцовый баллончик. Сейчас всех отпустили", - рассказал позднее Филимонов.
Как известно, в пятницу Рада рассматривает президентские законопроекты о реинтеграции Донбасса.
Партия "Национальный корпус" была создана 14 октября 2016 на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов".
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