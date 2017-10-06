В штабе заявляют об отсутствии потерь для сил АТО за сутки

Сутки 5 октября в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.



Об этом на брифинге в пятницу рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"Хорошая новость. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", – сказал он.

На луганском направлении боевики активизировались после 16 часов. В Лобачевом, что западнее Счастья, произошло два минометных обстрелов. По позициям сил АТО было выпущено 17 мин. Также противник нарушал режим тишины в Станично-Луганском районе и с. Крымское.

Всего в четверг на этом направлении произошло пять вражеских обстрелов.

На донецком направлении, по словам Лысенко, беспокойно было по всему фронту, за исключением Светлодарской дуги.

"В Зайцево и Майорске произошло несколько интенсивных перестрелок между украинскими войсками и противником. При этом оккупанты применяли бронетехнику. В Авдеевке вечернеий вражеский обстрел продолжался более 2 часов. Нет перемирия и в Донецком аэропорту", – рассказал полковник.

Всего на этом участке фронта произошло 12 вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении боевые действия велись в Березовом, Водяном и Широкино.

Противник не применял тяжелое вооружение. На каждый вражеский обстрел украинские войска открывали огонь.

Всего 5 октября на мариупольском направлении произошло семь вооруженных инцидентов.

Украинская правда