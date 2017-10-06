В Москве новая волна "минирования": эвакуированы 4 вокзала

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Пятница, 6 октября 2017, 18:12

В столице России Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре железнодорожных вокзала.

Об этом сообщает в пятницу российское издание РБК.

"Казанский, Курский, Белорусский и частично Киевский вокзалы (эвакуированы). (Поступил) анонимный звонок на телефон 02 о минировании вокзалов", – сказал пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий.

"На всех вокзалах работают специальные и кинологические службы. На расписание поездов и на движение это никак не влияет", – пояснил Соцкий.

РБК отмечает, что за день 6 октября после звонков о минировании были эвакуированы десятки зданий. По данным ФСБ, за "телефонным терроризмом" стоят четыре россиянина.

Российский "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, пишет об эвакуации свыше 20 тысяч человек из более чем 70 объектов в Москве из-за волны анонимных сообщений об угрозах взрыва.

По словам собеседника агентства, неизвестные "заминировали" 73 объекта.

Как известно, начиная с 10 сентября в разных городах России массово происходит эвакуация объектов инфраструктуры.

Темы: Росcия
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