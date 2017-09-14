В Петербурге эвакуируют торговые центры из-за "минирования"
14 сентября в Петербурге проводится эвакуация людей из 15 торгово-развлекательных центров.
Об этом сообщает "Росбалт".
По словам очевидцев, в частности выводят людей из ТРК "Галерея". Здание комплекса оцеплено, на месте работают полицейские.
Кроме этого, в соцсетях пишут об эвакуации в ТЦ "Июнь", "Стокманн", "Монпансье", "Миллер", "Питер-Радуга", "Атмосфера", "Авеню", "Чкаловский", "Космос", "Пик", "Невский Атриум", "Штрих-код", "Сенная", "Французский бульвар".
По данным источника портала в правоохранительных органах, проверяется информация о возможном минировании торговых центров.
Как известно, начиная с 10 сентября в различных городах России массово происходят эвакуации объектов инфраструктуры.
Российские силовики заявляли, что за звонками стоят "телефонные террористы". Отдельные говорили, что звонки поступали из-за границы.
Федеральные ведомства отказывались объяснять, что происходит.