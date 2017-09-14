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В Петербурге эвакуируют торговые центры из-за "минирования"

Четверг, 14 сентября 2017, 13:05

14 сентября в Петербурге проводится эвакуация людей из 15 торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщает "Росбалт".

По словам очевидцев, в частности выводят людей из ТРК "Галерея". Здание комплекса оцеплено, на месте работают полицейские. 

 
фото piter.tv

Кроме этого, в соцсетях пишут об эвакуации в ТЦ "Июнь", "Стокманн", "Монпансье", "Миллер", "Питер-Радуга", "Атмосфера", "Авеню", "Чкаловский", "Космос", "Пик", "Невский Атриум", "Штрих-код", "Сенная", "Французский бульвар". 

 
фото piter.tv

По данным источника портала в правоохранительных органах, проверяется информация о возможном минировании торговых центров.

 
фото piter.tv

Как известно, начиная с 10 сентября в различных городах России массово происходят эвакуации объектов инфраструктуры.

Российские силовики заявляли, что за звонками стоят "телефонные террористы". Отдельные говорили, что звонки поступали из-за границы.

Федеральные ведомства отказывались объяснять, что происходит.

Темы: Росcиякриминалтерроризм
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