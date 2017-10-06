Мужчина, который разбил памятник Небесной сотни, хотел бы повторить свой поступок - прокурор

Подозреваемый в повреждении памятного знака героям Небесной сотни Юрий Чеканов заявил, что был готов снова совершить подобное преступление, если бы его не взяли под стражу.

Об этом сообщил прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Сергей Сказко после завершения судебного заседания по избранию Чеканову меры пресечения, пишет УНИАН.

"Подозреваемый заявил, что он действовал по собственному усмотрению, что сделал это правильно, и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия", - рассказал Сказко.

Отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли назначить подозреваемому психиатрическую экспертизу, учитывая такие его заявления, прокурор отметил: "Если в ходе досудебного расследования возникнут сомнения в его психическом здоровье, будет назначена соответствующая психиатрическая экспертиза".

Также Сказко сообщил, что Чеканов имеет паспорт гражданина Украины с регистрацией в Луганской области в городе Алчевск, а фактически проживает в оккупированном Севастополе.

Кроме того, прокурор отметил, что доволен решением суда, ведь суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения в отношении меры пресечения.

Как известно, Печерский районный суд Киева избрал Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни в центре Киева, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.

Решение судьи Романа Новака может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней. После завершения судебного заседания Чеканова доставили в следственный изолятор.