В Винницкой области на взятке поймали главного госисполнителя

85 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 03:43

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке главного государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Винницы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал 80 тысяч гривен у жителя Винницы, который выступил поручителем по кредитному договору. В случае отказа платить деньги госисполнитель угрожал якобы повторным открытием ранее закрытого исполнительного производства и взысканием с поручителя 400 тысяч гривен кредитного долга", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения части взятки в размере 40 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Темы: СБУ взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Херсоне на взятке задержали главного таможенного инспектора 6 октября 2017, 14:56
СБУ хочет сажать чиновников на 6 лет за вредные поездки в РФ 6 октября 2017, 14:56
Грицак хочет запретить чиновникам и политикам ездить в Россию 6 октября 2017, 12:05
powered by lun.ua
Главные новости
За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников
Главные экономические новости дня - за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
СМИ: Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами на имя Грановского
Все новости
фотофакт

Жизнь бьет ключом: невероятные кадры дикой природы в Чернобыльской зоне

зоозащита

Издевательство над афалинами: дельфинарий "НЕМО" не желает терять "кормушку"

балет

Миссия выполнима: как прима-балерина Яна Саленко покорила Берлин