На Донетчине более 900 правоохранителей наказали за коррупцию и нарушение присяги

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Суббота, 7 октября 2017, 09:55

В Донецкой области 929 правоохранителей привлечены к ответственности за нарушение присяги и коррупцию.

Об этом заявил начальник областного главка Нацполиции Николай Семенишин в ходе пресс-конференции 5 октября, сообщает местное издание 0629.com.ua.

По его данным, с начала 2017 года было открыто более 20 криминальных производств в отношении сотрудников полиции, 929 полицейских привлечены к ответственности за нарушение присяги и коррупцию.

"У нас создана специальная комиссия, которая рассматривает все факты нарушений. За нарушение присяги - увольняем. Никто ничего не будет покрывать", - заявил Семенишин.

Темы: коррупция полиция Донецкая область
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