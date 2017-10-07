На Донетчине более 900 правоохранителей наказали за коррупцию и нарушение присяги

В Донецкой области 929 правоохранителей привлечены к ответственности за нарушение присяги и коррупцию.

Об этом заявил начальник областного главка Нацполиции Николай Семенишин в ходе пресс-конференции 5 октября, сообщает местное издание 0629.com.ua.

По его данным, с начала 2017 года было открыто более 20 криминальных производств в отношении сотрудников полиции, 929 полицейских привлечены к ответственности за нарушение присяги и коррупцию.

"У нас создана специальная комиссия, которая рассматривает все факты нарушений. За нарушение присяги - увольняем. Никто ничего не будет покрывать", - заявил Семенишин.