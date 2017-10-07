Порошенко подписал закон о продлении особого статуса на Донбассе

Президент Петр Порошенко подписал закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления ВР от 17 марта 2015 года "Об одобрении обращений от имени Украины в Совбез ООН и Совет ЕС относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности", отметили в пресс-службе.

"Ответственное голосование большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию", - заявил Порошенко в связи с принятием закона и отметил, что этим документом на 1 год продлевается действие ранее принятого закона.

Президент добавил, что во время первого принятия документа три года назад "многие представители политических сил "пугали ужасами" по этому закону".

"Ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался", - заявил Порошенко.

Он добавил, что возможность выполнения закона жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессора и оккупанта и к ее режимам на Донбассе.

"Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, вывод военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", - отметил президент.

Как известно, действие закона об особом статусе на Донбассе от 2014 года заканчивалось 18 октября 2017 г.

6 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В тот же день спикер ВР Андрей Парубий подписал принятый закон.

В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер расценил принятие этого закона как "жесткие шаги" для достижения мира.

Украинская правда