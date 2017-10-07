В РФ предлагают увеличить военный бюджет на 180 млрд рублей

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Суббота, 7 октября 2017, 14:30

Правительство России предлагает увеличить расходы на оборону на 179,6 миллиардов рублей за счет снижения финансирования на социальную политику, образование и медицину.

Об этом сообщает российский "РБК", ссылаясь на проект поправок в бюджет, внесенных в Госдуму РФ.

"Правительство предлагает увеличить общие расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд руб. - до 3,05 трлн руб. (3,3% ВВП), следует из проекта поправок в бюджет, внесенных в Госдуму. Запланированное увеличение целиком приходится на закрытую часть (в открытой части расходы на оборону сокращаются на 2,2 млрд руб.)", - говорится в сообщении.

При этом предлагают сократить расходы на 54 млрд рублей на все остальные направления, включая социальную политику, образование и здравоохранение.

"Год назад, когда Минфин представлял трехлетнюю программу бюджетной консолидации, расходы по разделу "Национальная оборона" на 2017 год планировались на уровне 2,84 трлн руб. - на четверть ниже, чем в 2016-м. Но сначала летом правительство увеличило военный бюджет на 40 млрд руб. и вот теперь предлагает добавить еще 180 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Также российский "РБК" пишет, что последний раз оборонные траты федерального бюджета были ниже уровня в 3 трлн руб. в 2014 году. В 2015 году они выросли до 3,2 трлн руб., а в прошлом году - до рекордных 3,78 трлн.

Темы: Росcия бюджет
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