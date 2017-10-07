На акциях в РФ задержали десятки людей, в Москве хотят "Россию без Путина"
В России в ходе проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 40 человек.
По данным "ОВД-Инфо", больше всего задержанных - на акциях в Самаре, Екатеринбурге, Ижевске, Якутске, Южно-Сахалинске. В других городах задерживали координаторов и сотрудников штабов Навального.
В Калининграде пропал заместитель координатора штаба Навального Олег Алексеев, а в Екатеринбурге мэр города сообщил, что в ходе акций задержаны 24 человека.
Вместе с тем в Москве на Тверской также начался несогласованный митинг, 1 человек уже задержан правоохранителями.
"Толпа скандирует: "Свободу Навальному!", "С днём рождения!", "Путин – гарант коррупции" и "За честные выборы", - пишет "Новая газета".
"На Тверской первое задержание. На площади у памятника Пушкину уже около 500 человек", - отмечает издание.
Задержанному сообщили, что он якобы снимал какое-то оперативное совещание на Пушкинской площади, у него взяли объяснительную и сообщили, что протокола не будет.
Также на Тверской заметили активиста прокремлевского движения SERB.
На улице Пушкинской учасники акции выкривают "Россия без Путина", "Свободу Навальному", Путин вор", "С днем рождения [Путин]".
Часть людей ушла с Пушкинской площади и движется в сторону Кремля.
Часть людей уходит с Пушкинской площади и движется в сторону Кремля. ОНЛАЙН: https://t.co/fzHV4vTD4r pic.twitter.com/95wG3vKWcq— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 7, 2017
Росгвардия перекрыла начало Тверской улицы, чтобы не допустить людей к Манежной площади. Чаcть толпы по другой стороне улицы возвращается обратно к Пушкинской площади, некоторые остаются стоять у Манежной.
Crowd small but growing at Pushkinskaya in Moscow. Chants of “Russia w/out Putin” “Free Navalny” “Putin’s a thief” “happy birthday [Putin]” pic.twitter.com/reszHbtel6— Noah Sneider (@NoahSneider) October 7, 2017
Во внутреннем дворе администрации президента неизвестные оставили завернутые в белую бумагу и перевязанные красной лентой коробки. Каждая коробка подписана: "Суд", "Сменяемость власти", "Импичмент", "Люстрация" и др. Вскоре эти "подарки" забрала полиция.
По данным полиции Москвы, участие в несогласованном митинге на Пушкинской и прилегающих территориях принимают около 700 человек, включая представителей СМИ.
В Петербурге, где вечером также должна пройти акция в поддержку Навального, на Дворцовой площади проходит закрытие мотосезона "Ночных волков".
"Мероприятие продлили до вечера. Территория оцеплена и превращена в парковку байков. Вечер тоже занят: будет концерт "Кукрыниксов" и группы "Декабрь", - отмечает "Новая газета".
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