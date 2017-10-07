На акциях в РФ задержали десятки людей, в Москве хотят "Россию без Путина"

В России в ходе проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 40 человек.

По данным "ОВД-Инфо", больше всего задержанных - на акциях в Самаре, Екатеринбурге, Ижевске, Якутске, Южно-Сахалинске. В других городах задерживали координаторов и сотрудников штабов Навального.

В Калининграде пропал заместитель координатора штаба Навального Олег Алексеев, а в Екатеринбурге мэр города сообщил, что в ходе акций задержаны 24 человека.

Вместе с тем в Москве на Тверской также начался несогласованный митинг, 1 человек уже задержан правоохранителями.

"Толпа скандирует: "Свободу Навальному!", "С днём рождения!", "Путин – гарант коррупции" и "За честные выборы", - пишет "Новая газета".

"На Тверской первое задержание. На площади у памятника Пушкину уже около 500 человек", - отмечает издание.

Задержанному сообщили, что он якобы снимал какое-то оперативное совещание на Пушкинской площади, у него взяли объяснительную и сообщили, что протокола не будет.

Также на Тверской заметили активиста прокремлевского движения SERB.

На улице Пушкинской учасники акции выкривают "Россия без Путина", "Свободу Навальному", Путин вор", "С днем рождения [Путин]".

Часть людей ушла с Пушкинской площади и движется в сторону Кремля.

Часть людей уходит с Пушкинской площади и движется в сторону Кремля. ОНЛАЙН: https://t.co/fzHV4vTD4r pic.twitter.com/95wG3vKWcq — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 7, 2017

Росгвардия перекрыла начало Тверской улицы, чтобы не допустить людей к Манежной площади. Чаcть толпы по другой стороне улицы возвращается обратно к Пушкинской площади, некоторые остаются стоять у Манежной.