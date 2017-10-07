СБУ: Группа Вагнера причастна к катастрофе Ил-76 на Донбассе

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Суббота, 7 октября 2017, 16:21

Члены частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина) причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурма луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

Об этом на брифинге 7 октября сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"Чем занималась группа Вагнера на востоке Украины: сбитый Ил-76 с украинскими десантниками, когда погибли 49 военных, штурм аэропорта "Луганск" и участие в штурмах Дебальцево и других населенных пунктов", - сообщил Грицак.

По его словам, группа Вагнера является крупнейшей из ЧВК, которые по заданию Кремля участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе и в Сирии.

"Впервые деятельность ЧВК Вагнера на территории Украины зафиксировано 29 мая 2014 года Установлены 1587 лиц - членов "группы Вагнера", общий количественный состав - около 5000 человек. География применения: ОРДЛО (июнь 2014 - август 2015), Сирия - с августа 2015 года", - сообщил Грицак.

По его словам, тренировочная база ПВК Вагнера расположена в РФ в Краснодарском крае. 

Украинская правда 

Темы: Донбасс СБУ армия Росcия
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