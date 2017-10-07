Волкер и Сурков поговорили о перемирии на Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым о перемирии на востоке Украины в Белграде (Сербия).

Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет ВВС Украина.

По словам Дадича, эта встреча является "показателем изменения и улучшения внешнеполитической позиции Сербии".

По мнению сербских СМИ, встреча проходит в Сербии, так как Сурков числися в санкционных списках и не может въезжать в страны ЕС.

Как известно, Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается присоединиться к санкциям ЕС против РФ.

21 августа Волкер и Сурков провели первую встречу в Минске. Позже стороны сообщили, что встреча носила скорее "ознакомительный" характер: проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.



Ранее посол США в РФ Джон Теффт заявлял, что Волкер и Сурков на следующей встрече могут обсудить вопрос о миротворческой миссии ООН на Донбассе.