Волкер і Сурков поговорили про перемир'я на Донбасі

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Субота, 7 жовтня 2017, 19:40

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим щодо перемир'я на сході Україні у Белграді (Сербія).

Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіця Дачич, пише ВВС Україна.

За словами Дадича, ця зустріч є "показником зміни та покращення зовнішньополітичної позиції Сербії".

Повідомлення Дачича показала державна телерадіокомпанія Radio Television Serbia, жодних інших подробиць сербський міністр не повідомив.

На думку сербських ЗМІ, зустріч відбувається у Сербії, тому що Сурков є у санкційних списках і не може в'їжджати до країн ЄС.

Як відомо, Сербія підтримує територіальну цілісність України, але відмовляється приєднатись до санкцій ЄС проти РФ. 

21 серпня Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську. Згодом сторони повідомили, що зустріч мала "ознайомлювальний" характер: проходила за зачиненими дверима і тривала близько трьох годин.

Раніше посол США в РФ Джон Теффт заявляв, що Волкер і Сурков на наступній зустрічі можуть обговорити питання про миротворчу місію ООН на Донбасі.

Теми: Донбас Росія США
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