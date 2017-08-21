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Сурков и Волкер озвучили "свежие идеи" по поводу Украины

Понедельник, 21 августа 2017, 18:36
Сурков и Волкер озвучили свежие идеи по поводу Украины

Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Минске носила рабочий характер.

Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга", – сказал собеседник агентства.

При этом Сурков остался доволен встречей, сообщает ТАСС.

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию", – сказал он по итогам переговоров.

По словам Суркова, "дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".

"Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации", – заверил помощник Владимира Путина.

"Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", – сказал он.

"Хорошая встреча", – подытожил Сурков.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик сообщил, что встреча Суркова и Волкера за закрытыми дверями длилась около трех часов: началась около 14:00, а завершилась после 17:00.

В посольстве США в Минске "Радио Свобода" сообщили, что брифинг Волкера для прессы состоится 22 августа в Вильнюсе, куда он отбывает для переговоров с правительством Литвы об урегулировании украинского вопроса.

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Темы: РосcияСШАМинские соглашения
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