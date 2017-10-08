Поезд Николаев-Киев загорелся на ходу вскоре после выезда

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Воскресенье, 8 октября 2017, 01:48

По дороге из Николаева на ходу загорелся локомотив поезда, следовавшего в Киев.

Об этом сообщает ПАО "Укрзализныця".

"В 21:02 возле станции Новополтавка, что в Николаевской области, произошло возгорание локомотива поезда № 122 Николаев - Киев. Локомотив был отцеплен от вагонов и вызваны пожарные машины ГСЧС, которые ликвидировали пожар. В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

 
novosti-n.org

Около 23:00 поезду был предоставлен новый локомотив и он продолжил движение по маршруту.

Темы: Укрзализныця чрезвычайное происшествие
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