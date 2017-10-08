Ханский дворец в аннексированном Крыму передали в “собственность государства”

Подконтрольный Кремлю Госкомрегистра аннексированного Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщает "РИА Новости Крым" со ссылкой на пресс-службу регистра.

"Таким образов музей-заповедник перешел в республиканскую собственность", - говорится в сообщении.

Как известно, Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.