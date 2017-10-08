В Киеве во время марафона умер человек
В столице на улице Лаврской во время Wizz Air Kyiv City Marathon умер человек.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Яна Неруш в эфире "112 Украина".
"Сегодня на улице Лаврской в Печерском районе столицы во время марафона умер человек. Уже известно, что это гражданин 1963 года, уроженец Тернопольщины, который участвовал в марафоне", - сказала она.
По ее словам, мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.
"Окончательную причину смерти будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавила Неруш.
Также она отметила, что информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции Киева с правовой квалификацией "внезапная смерть".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.