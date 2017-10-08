В Киеве во время марафона умер человек

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Воскресенье, 8 октября 2017, 13:54
фото: Clem Onojeghuo, Unsplash

В столице на улице Лаврской во время Wizz Air Kyiv City Marathon умер человек.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Яна Неруш в эфире "112 Украина".

"Сегодня на улице Лаврской в ​​Печерском районе столицы во время марафона умер человек. Уже известно, что это гражданин 1963 года, уроженец Тернопольщины, который участвовал в марафоне", - сказала она.

По ее словам, мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.

"Окончательную причину смерти будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавила Неруш.

Также она отметила, что информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции Киева с правовой квалификацией "внезапная смерть".

Темы: Киев
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