В Киеве во время марафона умер человек

В столице на улице Лаврской во время Wizz Air Kyiv City Marathon умер человек.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Яна Неруш в эфире "112 Украина".

"Сегодня на улице Лаврской в ​​Печерском районе столицы во время марафона умер человек. Уже известно, что это гражданин 1963 года, уроженец Тернопольщины, который участвовал в марафоне", - сказала она.

По ее словам, мужчине внезапно стало плохо и он упал, а медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.

"Окончательную причину смерти будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавила Неруш.

Также она отметила, что информация об инциденте внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции Киева с правовой квалификацией "внезапная смерть".