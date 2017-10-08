Офис нардепа Чумака облили краской

В Киеве неизвестный облил краской здание на улице Попудренко, 18а, где расположен офис внефракционного нардепа Виктора Чумака.

Об этом сообщила киевская полиция на своем сайте.

"Инцидент произошел в Днепровском районе на улице Попудренко. Неизвестный облил краской стены здания. Полицейские разыскивают правонарушителя", - говорится в сообщении.

В то же время, заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Яна Неруш уточнила "Украинской правде", что здание, которое облили краской, расположенная на улице Попудренко под номером 18а, и там расположен офис Чумака.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса.

"Правонарушителю грозит ограничение свободы до пяти лет", - отмечают в полиции.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

Кроме того, на фото, которые обнародовала пресс-служба нардепа видно, что вход здания облитый черной и красной красками. Также на стенах сделаны надписи "сгинь черт!", "собака лучше депутата" и "сын в ответе за отца".