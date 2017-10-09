Полиция отпустила водителя, въехавшего в толпу в Лондоне

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Понедельник, 9 октября 2017, 01:15

Полиция Лондона сообщила, что после допроса отпустила из-под ареста 47-летнего водителя, совершившего наезд на пешеходов.

Об этом сообщает ВВС.

 Мужчина, имя которого не раскрывается, подозревается в опасном вождении, и в отношении него продолжается расследование.

Полиция заявила, что этот инцидент не связан с терроризмом и теперь разыскивает свидетелей происшествия.

В субботу в районе Южный Кенсингтон подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Тойота "Приус" черного цвета, сбил 11 человек. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Полиция уточнила, что тяжелых травм и увечий, судя по всему, удалось избежать, и большинство пострадавших уже в субботу вечером выписали из больниц.

Как известно, в этом году в Великобритании произошло пять терактов, три из которых были совершены с использованием транспортных средств.

В Британии объявлен второй уровень террористической угрозы, который означает, что нападение боевиков считается очень вероятным.

Темы: Великобритания
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