Порошенко: Возможность реализации закона по Донбассу обусловлена выполнением РФ ряда требований

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Понедельник, 9 октября 2017, 06:24

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выполнение закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса напрямую зависит от выполнения Россией предъявленных ей требований.

Об этом он написал в воскресенье вечером на странице в Facebook. 

"Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам", - отметил Порошенко.

В первую очередь, по словам президента, речь идет о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, военной техники с территории Украины.

"При этом наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к Минским договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны-нарушителя соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора", - заявил Порошенко.

Темы: Порошенко Донбасс Росcия
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