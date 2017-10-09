Порошенко: Возможность реализации закона по Донбассу обусловлена выполнением РФ ряда требований

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выполнение закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса напрямую зависит от выполнения Россией предъявленных ей требований.

Об этом он написал в воскресенье вечером на странице в Facebook.

"Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена ​​рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам", - отметил Порошенко.

В первую очередь, по словам президента, речь идет о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, военной техники с территории Украины.

"При этом наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к Минским договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны-нарушителя соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора", - заявил Порошенко.