Луценко о деле Вороненкова: 1 убит, 2 задержаны, у 3 - подозрения

Трем людям сообщено о подозрении, двое человек задержаны по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова в Киеве в марте 2017 года.



Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в понедельник.



"Организатору и заказчику убийства, гражданину России Владимиру Тюрину, 1958 года сообщено о подозрении", - заявил Луценко.



По словам Луценко, сейчас Тюрин находится на территории Российской Федерации.



"Сообщено также о подозрении Василенко Юрия Александровича, 1979 года рождения. В настоящее время местонахождение Василенко устанавливается. Сообщено также о подозрении Левенца Ярослава Анатольевича, 1985 года... и он объявлен в международный розыск", - рассказал Луценко.



"Один киллер убит на месте совершения преступления. Двое - арестованы, находятся в изоляторах", - сказал он.



По словам Луценко было опрошено 350 свидетелей, проработаны "сотни видеозаписей с камер наблюдения, объем которых составил почти 3 терабайта, проведено 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено 3 десятка судебных экспертиз".



Луценко также сообщил, что сыну Тюрина Дмитрию, который был посредником и подыскивал исполнителей в Украине, могут инкриминировать соучастие:



"Процессуальный статус Дмитрия Владимировича Тюрина пока не определен. Его перспектива - статья 27 или 28 - соучастие в преступных действиях", - сказал Луценко.

Один из задержанных, по словам генпрокурора, Лось был соорганизатором вместе с Левенцом: он организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер. Разыскивается Левенец и руководитель преступной группы Василенко.



"Левенца мы вели по всей стране. Последняя точка, где он, вероятно, находился, - Закарпатье. Мы проводим розыскные мероприятия и в Украине, и за ее пределами", - уточнил Луценко.



По его словам Тарасенко задержали 15 июня, Лося - 29 августа.



Как известно, в понедельник Луценко сообщил, что организатором убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.



Как сообщалось, 23 марта 2017 около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.



Раненый охранник Вороненкова подстрелил нападающего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов - он умер в больнице.



16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовим и подозреваемый в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.



Вороненкова был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.



Следствие считало приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Александр Шумилин, УП