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ЗМІ назвали першого затриманого у справі про вбивство Вороненкова

П'ятниця, 16 червня 2017, 14:08

У Павлограді у справі вбивства екс-депутат держдуми Дениса Вороненкова затримали місцевого активіста Ярослава Тарасенка.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на дружину затриманого Надію Тарасенко.

"Напередодні приїхала група "Альфа" СБУ безпосередньо затримувати. Не знаємо, який в нього статус – свідок, підозрюваний. Його повезли, не залишивши нам жодних документів. Через знайомих, організації, ми дізнались, що його повезли до Києва і те ми не знаємо, куди саме – чи до МВС, чи до СБУ, чи ще кудись", - зазначила Тарасенко.

Вдома в нього шукали нотатки про пересування загиблого.

Вона підтвердила, що її чоловік був знайомий з Павлом Паршовим - вбивцею Вороненкова, та Ярославом Левенцем, якого називають спільником Паршова і наразі розшукують.

"З Левенцем був знайомий. А з приводу Паршова – Павлоград місто дуже маленьке, тому ймовірно і перетинались десь, у місті всі один одного знають, але були знайомі максимум на рівні "привіт-привіт". Левенця звичайно, він набагато краще знав. Це тренер бойового гопака у нас в місті і мегапозитивна людина", - розповіла дружина затриманого.

Як відомо, Поліція повдіомила, що у Павлограді Дніпропетровської області представники Генпрокуратури і поліції проводять слідчі дії у справі про загибель екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Вороненкова вбили 23 березня, коли він виходив з готелю у Києві із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Охоронець поранений. Він зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця екс-депутата Держдуми помер у лікарні. 24 березня стало відомо, що вбивцею був громадянин України Павло Паршов, який народився в Севастополі.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що Вороненкова вбив 28-річний громадянин УкраїниПавло Паршов, який народився в Севастополі.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Вороненков
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