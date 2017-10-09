В Раде появился законопроект о запрете поездок в РФ
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предлагает временно ограничить право украинцев на выезд в Россию.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Законопроект №7187 внесен на рассмотрение ВР в понедельник, 9 октября.
Его полное название "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)".
Авторами законодательной инициативы являются народные депутаты из фракции БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко.
Пока текст законопроекта на веб-странице отсутствует.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.