В Раде появился законопроект о запрете поездок в РФ

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Понедельник, 9 октября 2017, 15:33

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предлагает временно ограничить право украинцев на выезд в Россию.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект №7187 внесен на рассмотрение ВР в понедельник, 9 октября.

Его полное название "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)".

Авторами законодательной инициативы являются народные депутаты из фракции БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко.

Пока текст законопроекта на веб-странице отсутствует.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада законодательство Росcия
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