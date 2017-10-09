Посольство Польши отреагировало на скандал с импортом угля из ОРДЛО

Посольство Польши прокомментировало информацию, распространенную в СМИ, о поставках в страну угля с оккупированного Донбасса.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на письмо, полученное от посольства Польши в Украине.

Прежде всего там признали, что сотрудничество польских субъектов хозяйствования, в частности импорт товаров с территории Украины, которую контролируют боевики, должен происходить в соответствии с украинским законодательством.

"Относительно последних публикаций об импорте антрацита с востока Украины МИД Республики Польша, в первую очередь, отмечает, что Польша неизменно стоит на позициях уважения территориальной целостности Украины и не признает сепаратистских "народных республик" в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в полученном письме.

В посольстве также подчеркнули, что знают о санкциях против лиц и фирм так называемых "республик" Донбасса и об ограничении на торговлю с ними.

Но, отмечается в письме, Министерство иностранных дел Польши некомпетентно в ряде вопросов, затронутых в статье издания Dziennik на тему импорта в Польшу антрацита с востока Украины.

"С целью получения полной информации предлагаем обращаться в польское Министерство развития, Министерство энергетики и Национальную налоговую администрацию", - предложили дипломаты.

Как сообщалось, 4 октября польское издание Dziennik опубликовало статью, в которой говорится о том, что антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу.

Эту информацию впоследствии подтвердил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський.