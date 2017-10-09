Посольство Польши отреагировало на скандал с импортом угля из ОРДЛО
Посольство Польши прокомментировало информацию, распространенную в СМИ, о поставках в страну угля с оккупированного Донбасса.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на письмо, полученное от посольства Польши в Украине.
Прежде всего там признали, что сотрудничество польских субъектов хозяйствования, в частности импорт товаров с территории Украины, которую контролируют боевики, должен происходить в соответствии с украинским законодательством.
"Относительно последних публикаций об импорте антрацита с востока Украины МИД Республики Польша, в первую очередь, отмечает, что Польша неизменно стоит на позициях уважения территориальной целостности Украины и не признает сепаратистских "народных республик" в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в полученном письме.
В посольстве также подчеркнули, что знают о санкциях против лиц и фирм так называемых "республик" Донбасса и об ограничении на торговлю с ними.
Но, отмечается в письме, Министерство иностранных дел Польши некомпетентно в ряде вопросов, затронутых в статье издания Dziennik на тему импорта в Польшу антрацита с востока Украины.
"С целью получения полной информации предлагаем обращаться в польское Министерство развития, Министерство энергетики и Национальную налоговую администрацию", - предложили дипломаты.
Как сообщалось, 4 октября польское издание Dziennik опубликовало статью, в которой говорится о том, что антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу.
Эту информацию впоследствии подтвердил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський.
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