Оккупанты возобновили движение через админграницу с Крымом

Службы аннексированного Россией Крыма возобновили движение через административную границу с полуостровом.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"По состоянию на 10:30 оккупанты возобновили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов – "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", – информирует ведомство.



"По информации граждан, которые начали пересекать админграницу, у оккупационных служб вышла из строя база данных", – уточняют пограничники.



Пропуск автомобилей уже осуществляется, однако медленно.



Ранее сообщалось, что с 1:30 ночи 1 ноября оккупационные службы, находящиеся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом.

Алена Рощенко, УП