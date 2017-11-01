Окупанти поновили рух через адмінмежу з анексованим Кримом

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Середа, 1 листопада 2017, 11:39

Служби анексованого Росією Криму поновили рух через адміністративну межу з півостровом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Станом на 10:30 окупанти відновили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу навпроти всіх контрольних пунктів – "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка", – інформує відомство.

"За інформацією громадян, які почали перетинати адмінмежу, в окупаційних служб вийшла з ладу база даних", – уточнюють прикордонники.

Пропуск автівок уже здійснюється, однак повільно.

Раніше повідомлялося, що з 1:30 ночі 1 листопада окупаційні  служби, що знаходяться на території АР Крим, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу з тимчасово окупованим півостровом.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим кордон Прикордонна служба
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