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Оккупанты Крыма полностью прекратили движение через админграницу

Среда, 1 ноября 2017, 08:13
Оккупанты Крыма полностью прекратили движение через админграницу

В ночь на 1 ноября оккупационные службы, расположенные на территории аннексированного Крыма, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу.

Это произошло в 1:30 ночи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Причины таких действий неизвестны, поскольку с полуострова людей также не пропускают", – отмечается в сообщении.

"Из-за довольно низкого пассажиро-транспортного потока, скопления автомобилей и очередей граждан по состоянию на 8 часов утра нет", – сообщают пограничники.

В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок.

В случае возобновления оккупантами движения через админграницу с аннексированным Россией Крымом об этом сообщат.

Накануне в аннексированном Крыму были повреждены линия газопровода и линия электропередач. Оккупационные власти не исключали диверсию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияПограничная служба
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