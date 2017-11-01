Несколько тысяч педагогов пикетируют Кабмин с требованием не урезать зарплаты

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Среда, 1 ноября 2017, 14:37

1 ноября под Кабинетом министров проходит акция протеста профсоюзных организаций и педагогов с требованием обеспечить надлежащее финансирование отрасли.

Об этом сообщает Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки "Педагоги столицы".

"Объемы образовательной субвенции из государственного бюджета на 2018 год для Киева предусмотрены в сумме 2,7 миллиарда гривен при необходимой потребности в 3,9 миллиарда гривен. То есть Кабмин "урезал" финансирование оплаты труда столичных педагогов на 1,2 миллиарда гривен", - говорится в заявлении профсоюза. 

 
В акции принимают участие несколько тысяч человек 
Фото с facebook Вадим Васильчук

Педагоги убеждены, что это приведет либо к сокращению 7 тысяч педагогов, либо к уменьшению размера зарплаты путем невыплаты надбавок. 

 
Фото c facebook Вадим Васильчук

Они требуют от Кабмина предусмотреть субвенцию для Киева в размере 3,9 миллиарда гривен, чтобы обеспечить выплаты зарплат в полном объеме.

А также установить должностной оклад для педработника низкой квалификационной категории в размере не менее 3 минимальных заработных плат; для научно-педагогического работника – на 25% выше, предусмотреть средства на подготовку кадров, поднять академические и социальные стипендии студентам и пр. 

 
Фото с facebook Rostyslav Kravets

"В случае игнорирования справедливых требований педагогов начинаем процедуру вхождения в коллективный трудовой спор", - подытожили в профсоюзе. 

 
За порядком следят 250 полицейских 
Фото с facebook Rostyslav Kravets

Как сообщили "Украинской правде" в полиции Киева, организаторы акции заявляли, что в ней будет участвовать 30 тысяч человек.

"К охране порядка привлечены 250 правоохранителей", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Ирина Балачук, УП

Темы: Киев акции образование
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