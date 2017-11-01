Несколько тысяч педагогов пикетируют Кабмин с требованием не урезать зарплаты

1 ноября под Кабинетом министров проходит акция протеста профсоюзных организаций и педагогов с требованием обеспечить надлежащее финансирование отрасли.

Об этом сообщает Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки "Педагоги столицы".

"Объемы образовательной субвенции из государственного бюджета на 2018 год для Киева предусмотрены в сумме 2,7 миллиарда гривен при необходимой потребности в 3,9 миллиарда гривен. То есть Кабмин "урезал" финансирование оплаты труда столичных педагогов на 1,2 миллиарда гривен", - говорится в заявлении профсоюза.

В акции принимают участие несколько тысяч человек Фото с facebook Вадим Васильчук

Педагоги убеждены, что это приведет либо к сокращению 7 тысяч педагогов, либо к уменьшению размера зарплаты путем невыплаты надбавок.

Они требуют от Кабмина предусмотреть субвенцию для Киева в размере 3,9 миллиарда гривен, чтобы обеспечить выплаты зарплат в полном объеме.

А также установить должностной оклад для педработника низкой квалификационной категории в размере не менее 3 минимальных заработных плат; для научно-педагогического работника – на 25% выше, предусмотреть средства на подготовку кадров, поднять академические и социальные стипендии студентам и пр.

"В случае игнорирования справедливых требований педагогов начинаем процедуру вхождения в коллективный трудовой спор", - подытожили в профсоюзе.

За порядком следят 250 полицейских Фото с facebook Rostyslav Kravets

Как сообщили "Украинской правде" в полиции Киева, организаторы акции заявляли, что в ней будет участвовать 30 тысяч человек.

"К охране порядка привлечены 250 правоохранителей", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Ирина Балачук, УП