ОБСЕ констатирует рост насилия против журналистов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает рост насилия против журналистов.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир, передает Укринформ.

"Насилие и угрозы в отношении журналистов находятся на подъеме во многих частях региона ОБСЕ. Во многих отношениях свобода СМИ находится под большей угрозой, чем когда-либо с момента создания Офиса", - заявил Дезир

"Свобода СМИ и безопасность не должны находиться в оппозиции в ОБСЕ. Сегодня более 170 журналистов находятся под стражей по всему региону ОБСЕ, хотя сосредоточены в нескольких странах. Мы неустанно призываем к их освобождению", - также отметили в организации.

Дезир вступил в должность 19 июля 2017 года и с тех пор в Офис поступило 109 сообщений о случаях нарушения свободы СМИ в 31 из 57 государств-участников ОБСЕ. Подавляющее большинство их касалось безопасности журналистов и права на свободу в работе.