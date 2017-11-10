Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ констатує зростання насильства проти журналістів

П'ятниця, 10 листопада 2017, 04:35
ОБСЄ констатує зростання насильства проти журналістів

Організація з безпеки і співробітництва у Європі наголошує на зростанні насильства проти журналістів.

Про це заявив представник ОБСЄ з питань ЗМІ Арлем Дезір, передає Укрінформ.

"Насильство і погрози щодо журналістів знаходяться на підйомі у багатьох частинах регіону ОБСЄ. У багатьох відношеннях свобода ЗМІ зараз знаходиться під більшою загрозою, ніж будь-коли з моменту створення Офісу", - підкреслив представник ОБСЄ.

"Свобода ЗМІ й безпека не повинні знаходитися в опозиції в ОБСЄ. Сьогодні понад 170 журналістів знаходяться під вартою по всьому регіону ОБСЄ, хоча зосереджені у кількох країнах. Ми невпинно закликаємо до їхнього звільнення", - також наголосили в організації. 

Дезір вступив на посаду 19 липня 2017 року і відтоді в Офіс надійшло 109 повідомлень про випадки порушення свободи ЗМІ у 31 з 57 держав-учасниць ОБСЄ. Переважна їх більшість стосувалася безпеки журналістів.

Теми: ОБСЄЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: